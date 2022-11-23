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14:03, 23 ноября 2022Ценности

Выбранный для татуировки рисунок на лице блогера рассмешил подписчиков

Блогер Бонни сделал на лице татуировку в виде бабочки на пол-лба и рассмешил подписчиков

Кадр: @bigheadbonnie / TikTok

Пользователь сети с никнеймом bigheadbonnie сделал на лице татуировку в виде бабочки и рассмешил подписчиков. Соотвествующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

В начале видео Бонни предстал перед камерой с нанесенным с помощью трафарета рисунком. Он хотел, чтобы татуировка в виде бабочки, которую он изначально выбрал, располагалась на виске у его брови. При этом сам рисунок должен был быть небольшого размера. Однако мастер не учел пожелания мужчины и сделал ему татуировку на пол-лба.

Ролик набрал более 147 тысяч лайков. Зрители, в свою очередь, подвергли насмешкам татуировку блогера. «Мне кажется, это увеличенная версия того, что ты просил. Мастер, видимо, хотел, чтобы его работу все увидели», «Очень мило, просто немного увеличено», «Ты разве не почувствовал, когда тебе били татуировку прямо на лбу?» — высказывались они.

В октябре блогерша Алиана из Питтсбурга сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня. По словам пользовательницы сети с никнеймом ratqueen412, она набила татуировку в виде ромба в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. На видео девушка показала, как выглядел рисунок на ее левой щеке после нанесения. На следующих кадрах она продемонстрировала тот же рисунок, но на пальце руки.

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Мария Винар
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