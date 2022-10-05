Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня

Блогерша Алиана сделала татуировку на левой щеке и обнаружила ее на пальце через три дня

Кадр: @Alaina

Блогерша Алиана из Питтсбурга, США, сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети с никнеймом ratqueen412, она набила татуировку в виде ромба в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. На видео девушка показала, как выглядел рисунок на ее левой щеке после нанесения. На следующих кадрах она продемонстрировала тот же рисунок, но на пальце своей руки. «Три дня спустя татуировка как будто упала с моего лица», — подписала Алиана ролик.

Подписчики посочувствовали юзерше, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,9 миллиона просмотров. «Никто не верит мне, когда я говорю им, что моя татуировка на бедре отвалилась», «Мне тоже сделали татуировку в Форт-Лодердейле. Она буквально исчезла с моей кожи. С другими у меня все в порядке», «Я татуировщик-самоучка. Такое может случиться, если мастер недостаточно глубоко проник иглой под кожу», — писали они.

В августе блогерша Джеки Флорез показала последствия несоблюдения советов мастера по уходу за новой татуировкой. Девушка сделала рисунок в виде дракона на шее, а затем улетела в отпуск в Мексику, несмотря на то, что пребывание под прямыми солнечными лучами, купание в море и загар противопоказаны после сеанса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей
Автомобили Tesla лишились важной детали
Женщина приревновала бойфренда к прохожей и избила ее туфлями
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Раскрыты карьерные достижения бывших школьных хулиганов
На Запорожской АЭС перезапустят один из реакторов
Девушка сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня
Диетолог рассказал о доступных каждому способах ускорить обмен веществ
Подельники напали с ножом на сотрудницу салона красоты и отобрали телефон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.