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18:43, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о способах защиты данных в сети

IT-эксперт Женатов призвал для защиты данных использовать разные пароли в разных аккаунтах

Фото: Parker Byrd / Unsplash

Руководитель направления по корпоративной безопасности «СберСтрахования жизни» Кайрбулат Женатов рассказал россиянам о способах защиты персональных данных в сети. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

IT-эксперт посоветовал посещать исключительно официальные сайты компаний. Женатов также рекомендовал не сохранять пароли в браузере и устанавливать во всех аккаунтах двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, специалист призвал чистить cookies и историю браузера, а также использовать разные пароли для разных сайтов, аккаунтов, соцсетей и приложений. Обязательным условием для того, чтобы обезопасить данные, он также назвал установку антивируса как на компьютер, так и на мобильные устройства. Эксперт призвал избегать подключения к точкам доступа Wi-Fi в общественных местах.

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Женатов также посоветовал не использовать сторонние программы типа «кошелек» и «книга паролей», так как никто не гарантирует, что информация из них не будет украдена. По его словам, важно также читать соглашения в интернете и не ставить слепо галочки на незнакомых либо подозрительных сайтах, так как иногда ресурсы предупреждают, что могут обнародовать личные сведения.

«Стоит внимательнее относиться к тому, чем вы делитесь на публичных страницах в интернете. Не стоит кидаться заполнять подробную анкету о себе, польстившись на призрачный бонус или скидку. Может быть, это просто предлог для сбора данных», — предупредил специалист.

Ранее кибераналитик Валерий Степанов рассказал, что простой и удобный пароль не всегда является надежным. Он назвал порядковые пароли типа 123456789Ж, password, abc123 и другие комбинации самыми опасными, поскольку злоумышленники могут их взломать за секунды.

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Олег Давыдов
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