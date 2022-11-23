Названы самые опасные пароли

Кибераналитик Степанов назвал порядковые пароли типа 123456789 самыми опасными

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов заявил, что россиянам следует внимательно выбирать пароли для обеспечения защиты своих личных данных. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Степанов предупредил, что простой и удобный пароль не всегда является надежным. Он назвал порядковые пароли типа 123456789Ж, password, abc123 и другие комбинации самыми опасными, поскольку злоумышленники могут их взломать за секунды. Кибераналитик также призвал не записывать их на бумаге.

Специалист порекомендовал выбирать пароли, состоящие не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и иных знаков. Он добавил, что существует возможность подключения двухфакторной аутентификации. Степанов также призвал регулярно менять пароли в соответствии с цифровой гигиеной.

Ранее россиянам дали советы по защите соцсетей от взлома. Аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов призвал не привязывать банковские карты к страницам в интернете.