Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала отросшие волосы после облысения во время беременности

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала последствия облысения после родов. Соотвествующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фото, на которых она позирует в халате и с собранными в пучок волосами. При этом на кадрах видно, что на ней отсутствует макияж. Кроме того, манекенщица продемонстрировала крупным планом отросшие на голове волосы. «По крайней мере они наконец-то растут», — подписала Грэм пост.

Поклонники поблагодарили звезду за честные кадры и решили поддержать ее в комментариях. «У меня такая же проблема. Приходится пить витамины», «Боже, я думала, что одна такая. Теперь я чувствую себя намного лучше, спасибо», «Во время беременности мне все говорили про волосы, но никто ничего не сказал про ногти», «Мои волосы до сих пор не растут после рождения малыша. Я очень расстроена», «Ты самая красивая и искренняя женщина на свете. Когда у меня выпали волосы, я была похожа на тролля», — писали они.

Ранее модель рассказала своим подписчикам, что после рождения первого ребенка она начала лысеть. По ее словам, пряди стали выпадать клочьями.

Также в октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.