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20:33, 30 ноября 2022Забота о себе

Кардиолог предупредила о сопровождающихся ранней сединой болезнях

Врач Флегонтова: преждевременная седина может говорить о стрессе и гипотериозе

Фото: Shutterstock

Ранняя седина может говорить о болезнях щитовидной железы — тиреоидите и гипотериозе, — а также пережитом стрессе и недостатке сна, рассказала врач-кардиолог Марина Флегонтова. О сопровождающихся преждевременной сединой болезнях она предупредила в беседе с Life.ru.

Она указала на то, что преждевременным можно назвать поседение, начинающееся в 25-30 лет. «Основной причиной седины является оксидативный стресс, то есть накопление в организме свободных радикалов в связи с повышенной нагрузкой на систему антиоксидантной защиты или истощением этой системы», — объяснила она.

Среди факторов, приводящих к раннему поседению, врач перечислила недостаток сна, тревогу, стрессы, плохую экологию, неправильное питание и вредные привычки. В перспективе оксидативный стресс, предостерегла Флегонтова, играет важную роль в формировании атеросклероза, гипертонической болезни и в перспективе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и дегенеративных процессов в головном мозге.

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Аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз тоже могут выдавать себя ранней сединой. «Коррекция гипотиреоза является необходимым фактором борьбы с седыми волосами, а также контроль за уровнем таких микроэлементов: железо, цинк, медь, селен, кальций; витаминов группы В: В6, В9, В12; аминокислот: тирозина, фенилаланина», — сказала Флегонтова.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева назвала продукты питания с витаминами, которые останавливают выпадение волос и стимулируют их рост. По ее словам, регулярный прием витаминов поможет вернуть волосам красоту и предотвратить раннюю седину.

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Александра Лисица
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