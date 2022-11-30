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12:21, 30 ноября 2022Россия

Выросло число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ

Mash сообщил, что число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми выросло до трех человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Количество пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9 в Перми выросло до трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, один россиянин находится в состоянии клинической смерти, его откачивает реанимация.

Кроме того, спасатели продолжают проводить эвакуацию персонала.

30 ноября очевидцы сообщили о пожаре на одной из теплоэлектроцентралей в Перми. В соцсетях появились кадры с места, на которых было видно густой столб дыма.

К тушению пожара на ТЭЦ-9 привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники. Площадь возгорания уточняется.

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Анна Щербакова
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