Выросло число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ

Mash сообщил, что число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми выросло до трех человек

Количество пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9 в Перми выросло до трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, один россиянин находится в состоянии клинической смерти, его откачивает реанимация.

Кроме того, спасатели продолжают проводить эвакуацию персонала.

30 ноября очевидцы сообщили о пожаре на одной из теплоэлектроцентралей в Перми. В соцсетях появились кадры с места, на которых было видно густой столб дыма.

К тушению пожара на ТЭЦ-9 привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники. Площадь возгорания уточняется.