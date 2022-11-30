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20:25, 30 ноября 2022Силовые структуры

Пожизненно осужденного россиянина обвинили в нападении на четырех инкассаторов

В Петербурге пожизненно осужденного бандита обвинили в нападении на четырех инкассаторов

В Петербурге 47-летнему Максиму Пономареву, пожизненно осужденному за бандитизм и другие преступления, предъявили обвинение в нападении на четырех инкассаторов 15 лет назад. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Пономареву вменяют совершение преступлений по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля 2007 года в здании Санкт-Петербургского государственного технологического института обвиняемый и его подельник Сергей Егоров напали на инкассаторов, переносивших деньги. Во время нападения Егоров более 10 раз выстрелил в потерпевших из пистолета — в результате один из сотрудников скончался на месте. Пономарев произвел не менее четырех выстрелов из травматического пистолета в двух других потерпевших.

В результате соучастники похитили из кассы вуза почти 23,5 миллиона рублей.

Отмечается, что Сергей Озеров скончался в 2020 году в колонии во время отбытия пожизненного срока.

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Елизавета Новикова
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