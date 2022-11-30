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20:38, 30 ноября 2022Наука и техника

Струйные выбросы черных дыр удалось сымитировать на компьютере

The Astronomical Journal: создана модель струйных выбросов черных дыр с низкой светимостью

Изображение: American Astronomical Society

Ученые Центра космических полетов имени Годдарда в сотрудничестве с Центром климатического моделирования НАСА (NCCS) сымитировали струйные выбросы черных дыр с низкой светимостью, также называемые джетами, на компьютерной модели. Выводы работы опубликованы в The Astronomical Journal.

В общей сумме специалистам удалось провести 100 симуляций, которые позволили исследовать релятивистские струи — пучки плазмы, выбрасываемые из центров галактик, квазаров и радиогалактик, где располагаются черные дыры.

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Авторов интересовали типы струй с малой светимостью, поскольку они были менее изученными. Также это позволит выявить эволюцию галактик. Такие джеты сложнее исследовать, поэтому для этого были использованы различные данные, полученные в течение 40 лет с радиотелескопов и с рентгеновских телескопов НАСА и Европейского космического агентства. Затем ученые создали модель гипотетической галактики общей массой примерно с Млечный Путь. Для информации о распределении газа и других свойств струй они обратились к спиральным галактикам, таким как NGC 1386, NGC 3079 и NGC 4945.

Исследователи обнаружили два основных свойства струй с низкой светимостью: во-первых, они взаимодействуют со своей галактикой-хозяином гораздо сильнее, чем струи с высокой светимостью; а во-вторых, они находятся под влиянием межзвездной среды внутри галактики, что приводит к большему разнообразию форм, чем у джетов с высокой светимостью. Выводы также подтверждаются сформированными ранее теориями.

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Елена Апазиди
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