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02:33, 30 ноября 2022Мир

Менеджер шведского банка отказался обслужить русскую девушку

Сотрудник шведского банка отказался обслуживать русскую девушку и устроил скандал

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сотрудник шведского банка отказался обслуживать русскую девушку. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел, когда клиентка хотела сделать подключить мать к системе электронной идентификации BankID. Узнав, что общается с россиянкой, менеджер устроил скандал и потребовал от ее уйти, заявив, что не станет открывать счет для клиента из России. Девушка отметила, что считает произошедшее дискриминацией.

В октябре посольство России в Осло предупредило туристов о проявлениях дискриминации к россиянам в Норвегии. Соотечественников призвали быть готовыми к предвзятому отношению властей.

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Марина Совина
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