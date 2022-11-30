Менеджер шведского банка отказался обслужить русскую девушку

Сотрудник шведского банка отказался обслуживать русскую девушку и устроил скандал

Сотрудник шведского банка отказался обслуживать русскую девушку. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел, когда клиентка хотела сделать подключить мать к системе электронной идентификации BankID. Узнав, что общается с россиянкой, менеджер устроил скандал и потребовал от ее уйти, заявив, что не станет открывать счет для клиента из России. Девушка отметила, что считает произошедшее дискриминацией.

В октябре посольство России в Осло предупредило туристов о проявлениях дискриминации к россиянам в Норвегии. Соотечественников призвали быть готовыми к предвзятому отношению властей.