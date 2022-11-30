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09:31, 30 ноября 2022Экономика

Россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов

НБКИ: доля «проблемных» займов составила 43,1 процента в портфелях МФО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России в октябре доля займов с просрочкой более 90 дней составила 43,1 процента от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО), пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель держится выше 40 процентов второй месяц подряд, это максимальный уровень «проблемных» долгов с пандемийного кризиса. В октябре 2020 года доля просрочки в портфелях МФО была 39,8 процента. По итогам октября на балансе МФО оказалось 16,1 миллиона активных займов, из них в просрочке — 6,93 миллиона.

Таким образом, россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов. За три месяца количество «проблемных» ссуд взлетело на 1,5 миллиона штук, или на 28,8 процента.

За последние четыре месяца средняя сумма микрокредита, которую россияне запрашивают в МФО, сократилась на 9 процентов. В сентябре сообщалось, что спрос на микрозаймы сократился после объявления в России частичной мобилизации. Среди причин — неопределенность, невозможность спрогнозировать уровень дохода, нежелание россиян лишний раз оставлять данные в интернете.

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Платон Щукин
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