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13:42, 30 ноября 2022Россия

Погиб один из пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ

В Минздраве сообщили о гибели одного из пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми
СюжетПожар в Перми

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Один из трех пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

«Один из пострадавших погиб, реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безуспешными. Два человека остаются в ожоговом отделении», — сообщили в министерстве.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей стало известно 30 ноября. Причиной возгорания назвали ремонтные работы на кровле одного из цехов. Один из пострадавших, по предварительным данным, находился в состоянии клинической смерти.

К тушению пожара на ТЭЦ-9 привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники. Очевидцы считают, что пожар начался из-за взрыва газовой турбины.

ТЭЦ-9 — крупнейшая станция Перми, которая обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла части города.

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Анастасия Шейкина
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