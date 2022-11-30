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13:38, 30 ноября 2022Бывший СССР

В киевском СИЗО открыли «пункт несокрушимости» для граждан

В Киеве сообщили об открытии «пункта несокрушимости» для граждан в здании СИЗО

Фото: Artemka / Wikimedia

В здании Лукьяновского СИЗО открыли пункт обогрева для населения Киева. Об этом сообщает украинское издание «Vgorode Киев» со ссылкой на следственный изолятор.

«Одной из самых неожиданных локаций "пункта несокрушимости" в столице [Украины] стало помещение Киевского следственного изолятора. Как и в остальные центры, туда можно прийти во время длительного отключения электричества и отопления», — пишет издание.

«Пункт несокрушимости» является местом безопасности во время продолжительного отсутствия электроэнергии, уточнил Киевский следственный изолятор в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Под публикацией госучреждения была неоднозначная реакция пользователей.

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Депутат Верховной Рады Владимир Арьев написал: «Я понимаю, есть определенные традиции, но генератор на улице лучше». Адвокат Алексей Шевчук иронично спросил: «Они установили газовую камеру?» Другие комментаторы аналогично сравнили пункт обогрева с газовой камерой, так как генератор находится внутри помещения.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал об открытии четырех тысяч «пунктов несокрушимости». По его словам, в них будут оказывать услуги гражданам в случае длительного отсутствия электричества. Украинский лидер добавил, что в пунктах есть электроэнергия, мобильная связь, интернет и вода.

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Кристина Есикова
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