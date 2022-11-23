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08:19, 23 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский объявил открытие «пунктов несокрушимости»

Президент Украины Зеленский объявил открытие четырех тысяч «пунктов несокрушимости»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил открытие четырех тысяч «пунктов несокрушимости», в которых гражданам республики будут оказывать услуги в случае длительного отсутствия электричества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы запускаем наш новый проект "пункты несокрушимости", чтобы поддержать людей по всей стране. На сегодняшний день уже подготовлено более 4000 таких пунктов. Запланировано еще больше», — заявил украинский лидер.

Он уточнил, что пункты будут работать бесплатно в круглосуточном режиме. По словам Зеленского, в них есть электричество, мобильная связь, интернет и вода. Кроме того, в пунктах можно узнать информацию, где работает ближайшая аптека, АЗС, банк и магазин. Отделения помощи будут действовать при всех областных и районных администрациях, зданиях МЧС и школах.

Ранее глава национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что в стране повреждены практически все электростанции. Как он утверждает, объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения с 10 октября до настоящего времени. Также Кудрицкий рассказал о готовности специалистов Украины к ликвидации последствий полного отключения электроэнергии по всей территории республики.

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Кристина Есикова
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