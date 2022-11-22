Украина обратилась за помощью ко всему миру

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий попросил помощи у всего мира в ремонте энергосистемы Украины

Украина обращается ко всему миру за помощью в поставке оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры страны, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что заготовленный запас запчастей и устройств начали расходовать после ракетных ударов России. Наиболее остро Киев нуждается в трансформаторах, превращающих высокое напряжение в низкое.

«Это очень дорогое штучное оборудование, которое долго изготавливается. Мы ищем это оборудование, без преувеличения, по всему миру и стараемся привезти его на Украину», — заявил Кудрицкий.

Среди стран, которые бы могли оказать поддержку Украине необходимым оборудованием председатель правления энергокомпании назвал Испанию, Бельгию, Южную Корею, Индию и Китай. При этом он отметил, что на Украине используется специфический класс напряжения.

«Класс напряжения в магистральной сети у нас 750 и 330 киловольт, в Европе – 400 и 220. Задача найти трансформатор, который подходит для (украинской — прим. «Ленты.ру») сети», — объяснил глава «Укрэнерго».

Ранее Кудрицкий заявил, что специалисты страны готовы к ликвидации последствий полного блэкаута, однако он усомнился в том, что полное отключение электричества по всей стране произойдет.