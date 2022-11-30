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20:42, 30 ноября 2022Силовые структуры

Адвокат похитил у россиянина 28 миллионов рублей и попал под следствие

В Архангельске адвокат похитил у мужчины 28 млн рублей якобы для передачи взятки силовикам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Адвоката Архангельской области задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с сентября по ноябрь прошлого года он обманул подзащитного и получил от него более 28 миллионов рублей якобы для передачи в виде взятки чиновникам и силовикам. Адвокат обещал, что за эти деньги обвиняемому изменят меру пресечения и переведут из СИЗО, а также переквалифицируют его действия на менее тяжкую статью.

Полученные деньги защитник оставил себе и потратил на личные нужды.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас расследованием занимается второй отдел по расследования особо важных дел управления СКР. Решается вопрос об аресте фигуранта.

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Елизавета Новикова
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