Украина заявила о подготовке диверсантов на российской территории

Politico: Киев заявил о якобы подготовке «спящих проукраинских партизанских групп» в Крыму

В рамках подготовки операции ВСУ по возвращению Крыма на территории полуострова якобы были организованы и подготовлены спящие партизанские и диверсионные группы из числа лояльных Киеву жителей. Об этом журналу Politico рассказала постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева, не приводя каких-либо доказательств.

«Наша цель — вернуть всю нашу территорию, в которую, конечно же, входит и Крым», — заявила Ташева. По ее словам, на территории полуострова есть несколько групп проукраинских диверсантов, в каждую из которых может входить до десятка человек. По ее словам, хотя Киев предпочел бы вернуть полуостров без боя, «военный способ может быть единственным решением».

«Вокруг много провокаторов [российских спецслужб], поэтому мы бдительны. Мы знаем людей из других партизанских групп, но активно не общаемся из соображений безопасности», — заявил Politico собеседник, представившийся руководителем одной из партизанских ячеек. Он добавил, что его группа якобы установила контакты с местными представителями силовых структур, которые «по сигналу из Киева» начнут им содействовать в обмен на то, чтобы партизаны «замолвили за них словечко перед СБУ».

Также он добавил, что его группа планирует диверсию на складских военных объектах с использованием взрывчатки из аммиачной селитры и дизельного топлива — подобно той, что была использована для теракта на Крымском мосту.

Ранее бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году еще до начала СВО. По его словам, ВСУ сначала «нужно выиграть много сражений». «Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил Забродский.