В Якутии трижды судимый россиянин зарезал хозяина квартиры и его знакомую во время ссоры

В Якутии трижды судимого россиянина задержали за двойное убийство — он зарезал двух собутыльников во время пьяной ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в одной из квартир в городе Нюрба были обнаружены тела двух человек — 58-летнего хозяина жилища и его 45-летней знакомой. На телах жертв были следы ножевых ранений.

Вскоре полицейские вычислили предполагаемого убийцу — им оказался мужчина, который накануне трагедии выпивал вместе с потерпевшими. Во время застолья между ними произошел конфликт, во время которой мужчина зарезал знакомых.

Ранее сообщалось, что под Белгородом мужчина зарезал сожительницу и ее сестру, которая советовала им расстаться.