Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 29 ноября 2022Силовые структуры

Зарезавшего двух сестер 46-летнего россиянина осудят

Под Белгородом мужчина зарезал сожительницу и ее сестру, которая советовала им расстаться

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Белгородской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя об убийстве сожительницы и ее сестры. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант часто ссорился с возлюбленной. Он даже избивал женщину, а она рассказывала о конфликтах с кавалером сестре. Та часто советовала паре расстаться. 30 января в Губкине россиянин избил гражданскую жену и несколько раз ударил ее ножом. Затем он решил расправиться и с родственницей погибшей из-за старых обид. Мужчина приехал в село Аверино и зарезал жертву.

Кроме того, во время судебного рассмотрения обвиняемый грубил и оскорблял участников заседания.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (Убийство) и части 1 статьи 297 («Неуважение к суду») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Сунак признал конец золотой эпохи отношений между Великобританией и Китаем
Названа позиция министров стран НАТО о вступлении Украины в альянс
Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей
Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
Бывшего сотрудника российской колонии оштрафовали за взятку от заключенного
ГИБДД не смогла обновить автопарк из-за санкций
Россиянин перелезал через забор и насмерть замерз
В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.