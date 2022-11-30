В ЕС призвали бизнес срочно пожертвовать запчасти для Украины

Энергетики ЕС призвали бизнес срочно пожертвовать излишки запчастей для Украины

Европейским компаниям следует срочно пожертвовать излишки запчастей для восстановления энергосферы Украины. С таким призывом к бизнесу обратился директор секретариата Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы Артур Лорковски, пишет Euronews.

«Есть разные части оборудования, которые необходимы [Киеву], но их трудно найти на европейском рынке из-за различий в технических стандартах и уровнях напряжения между Украиной и Европейским союзом (ЕС)», — сказал он.

По его словам, Украине не хватает запасных частей, необходимых для ремонта разрушенной энергосистемы. Он также объяснил, что Киев импортирует электроэнергию из ЕС через объединенные сети, однако из-за разного уровня напряжения для передачи электроэнергии требуется размещение больших силовых трансформаторов на границе.

«[Был создан фонд, чтобы облегчить пожертвования от фирм] для финансового участия в процессе закупки таких товаров на европейском рынке, чтобы эти специфические детали могли быть произведены европейскими компаниями"», — заявил Лорковски.

Лорковски добавил, что на сегодняшний день в фонд было перечислено около 32 миллионов евро. Уточняется, что сообщество уже организовало 35 поставок на Украину.

Ранее стало известно о намерении США выделить Киеву 53 миллиона долларов на закупку оборудования для энергосетей. Отмечается, что средства будут направлены на обеспечение отопления семи миллионов мирных жителей.