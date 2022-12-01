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17:10, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

На Okko вышел документальный сериал о глобальных изменениях в мировой политике

На Okko вышел документальный сериал «Ленты.ру» о глобальных изменениях в мировой политике

Постер: доксериал «Неизвестное будущее»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Неизвестное будущее».

Документальный сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывает о глобальных изменениях в мировых политике и экономике, к которым привели пандемия COVID-19 и специальная военная операция России на Украине.

Ведущие российские эксперты — философы Александр Дугин и Андрей Тесля, политологи Михаил Ремизов и Алексей Чадаев и специалисты по международным отношениям Андрей Быстрицкий и Алексей Токарев — рассказывают, какие трансформации ждут наш мир в ближайшем будущем.

Сериал показывает, как глобальные изменения затронут геополитическую карту мира и определят на ней место России. Как трансформация мирового порядка изменит наши представления о военных конфликтах, преобразят цифровое пространство и заставят по-новому взглянуть на такие понятия, как консерватизм и национализм.

Все пять серий «Неизвестного будущего» будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Okko, а сам сериал, созданный при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), стал частью масштабного мультиплатформенного проекта, состоящего из лендинга, цикла интервью, опубликованных на сайте «Лента.ру», и видеороликов в социальных сетях ВК и ОК.

Ранее сообщалось, что в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Новое общество». В рамках проекта активисты, предприниматели и политики дают руководство, как спасти собственное будущее, и объясняют, что для этого делают страны и тысячи неравнодушных людей уже сейчас.

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Алевтина Запольская
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