На Okko вышел сериал-руководство по спасению планеты от экологической катастрофы

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Новое общество»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Новое общество». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Документальный сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной проблеме и путям ее решения. В рамках проекта активисты, предприниматели и политики дают руководство, как спасти собственное будущее, и объясняют, что для этого делают страны и тысячи неравнодушных людей уже сейчас.

Эксперты рассказывают, чем электромобиль лучше обычной машины, когда люди станут меньше работать и как спасти мир от приближающейся мусорной катастрофы.

Сериал показывает, что изменение климата — это не миф, а опасная реальность. Он доносит до зрителя, что от экологии зависит выживание человека как вида, и представляет актуальные идеи по спасению человечества от грядущей катастрофы. Проект также объясняет важность развития электротранспорта, переработки мусора и возобновляемых источников энергии.

Все пять серий «Нового общества» будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Okko, а также в официальных сообществах интернет-издания «Лента.ру» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Ранее в июне сообщалось, что Okko запустил линейку оригинальных документальных проектов. Летом в онлайн-кинотеатре стартовали многосерийные проекты «Индекс счастья», «Маша, давай!», «Мошеннариум» и «30 до 30».