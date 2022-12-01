Пытавшийся утаить имущество российский чиновник попал под следствие из-за тещи

В Петербурге осужденный чиновник переписал квартиры на тещу, но она отказалась их вернуть

В Санкт-Петербурге осужденный за растрату бывший чиновник Андрей Ракитянский вновь оказался под следствием из-за тещи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина, занимавший должность директора Бюро технической инвентаризации Ломоносовского района Ленобласти, в 2018 году получил условный срок за растрату и легализацию преступных доходов. Во время следствия, чтобы скрыть от правоохранителей свое имущество, Ракитянский фиктивно развелся с женой и переписал на тещу недвижимость: две квартиры и два коммерческих помещения в Петербурге, а также жилье в Черногории общей стоимостью один миллион долларов.

По истечении условного наказания он попытался вернуть активы, однако теща ему отказала. Тогда экс-чиновник придумал схему с вымышленным займом тещи на стоимость имущества, с поддельным паспортом и подставной женщиной, которую надо будет представить нотариусу, чтобы переписать активы снова на себя.

Во время обсуждения деталей аферы со знакомыми, специализирующимися на подобных преступных схемах, Ракитянский предложил им устранить тещу, однако те отказались от совершения заказного убийства и донесли правоохранителям планы экс-чиновника, уточняет 47news.

Московский районный суд Петербурга арестовал мужчину на два месяца, ему вменяется покушение на особо крупное мошенничество.