Алишер Усманов стал меценатом года на премии Russian Creative Awards 2022
Российский предприниматель Алишер Усманов получил премию «Меценат года» премии Russian Creative Awards 2022. Жюри церемонии отметило вклад российского предпринимателя в развитие отечественных сфер науки, образования, культуры и спорта, а также пропаганды и сохранения российской культуры за пределами страны.
В представлении к награждению было отмечено, что в 2006 году им был учрежден благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», целью которого стали поддержка инициатив в данных сферах, а также укрепление имиджа российских креативных индустрий за рубежом.
Режиссер Андрей Кончаловский, которому было предоставлено право вручить премию в номинации, отметил важность одного из проектов Усманова, в соответствии с которым последний на постоянной основе организовал преподавание русского языка на своей малой родине, в Узбекистане.
Сам Алишер Усманов принять участие в награждении не смог. За него награду получила директор фонда «Искусство, наука, спорт» Фатима Мухомеджан.
Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Она определяет самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по 10 номинациям, в числе которых «Человек года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект» и другие.