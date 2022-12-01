Алишер Усманов стал меценатом года на премии Russian Creative Awards 2022

Алишер Усманов получил премию «Меценат года» на Russian Creative Awards 2022

Российский предприниматель Алишер Усманов получил премию «Меценат года» премии Russian Creative Awards 2022. Жюри церемонии отметило вклад российского предпринимателя в развитие отечественных сфер науки, образования, культуры и спорта, а также пропаганды и сохранения российской культуры за пределами страны.

В представлении к награждению было отмечено, что в 2006 году им был учрежден благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», целью которого стали поддержка инициатив в данных сферах, а также укрепление имиджа российских креативных индустрий за рубежом.

Режиссер Андрей Кончаловский, которому было предоставлено право вручить премию в номинации, отметил важность одного из проектов Усманова, в соответствии с которым последний на постоянной основе организовал преподавание русского языка на своей малой родине, в Узбекистане.

Сам Алишер Усманов принять участие в награждении не смог. За него награду получила директор фонда «Искусство, наука, спорт» Фатима Мухомеджан.

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Она определяет самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по 10 номинациям, в числе которых «Человек года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект» и другие.

