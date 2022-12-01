В Совфеде прокомментировали предлагаемый в ЕС спецтрибунал над Россией

Клишас: для России предлагаемый в ЕС спецтрибунал не несет никаких правовых последствий

Для России создание Западом трибунала — якобы для расследования действий страны на Украине — не несет никаких правовых последствий. Такой комментарий дал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«А о праве в Европе давно забыли», — добавил сенатор.

Ранее МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Стало известно, что Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Кроме того, она предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами России, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег.