Черный Ленин стал гражданином России

Активист Бенес Айо, известный под прозвищем Черный Ленин, получил гражданство России

Политический и общественный активист национал-большевистских взглядов Бенес Айо (Beness Aijo), известный под прозвищем Черный Ленин, получил гражданство России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии Айо запечатлен с российским паспортом в руках под портретом президента России Владимира Путина и рядом с государственным флагом. Также Айо опубликовал заявление, в котором сообщил, что ждал этого дня с 2014 года.

«Для меня — огромная честь получить паспорт России, поскольку Россия является правопреемницей СССР, Великого Социалистического Государства, в котором я родился и как коммунист поклялся его восстановить», — сказал он.

Также он отметил, что сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

Бенес Айо — активный деятель национал-большевистских и коммунистических организаций советско-латышского происхождения. Айо неоднократно задерживали и приговаривали к заключению за участие в протестных акциях. Из-за политического преследования он был вынужден покинуть Латвию и переехать в Великобританию, а потом — в Россию, где в 2020 году получил политическое убежище. Активист также имеет гражданство Донецкой народной республики (ДНР), в рядах ополчения которой он воевал в 2014-2015 году. Паспорт ДНР ему лично вручил первый глава республики Александр Захарченко.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден также получил российский паспорт и принял присягу.