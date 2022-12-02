Ценам на жилье при отмене льготной ипотеки предсказали снижение

Эксперт Шлома предсказал снижение цен на недвижимость при отмене льготной ипотеки

Цены на недвижимость в России могут снизиться и на первичном, и на вторичном рынках из-за отмены льготной ипотеки. Подобное предсказание дал директор по вопросам вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома, пишут «Известия».

Эксперт добавил, что при отмене льготной программы на новые квартиры оба сегмента будут находиться в равных условиях, что «справедливо». По его мнению, льготная ипотека послужила вмешательством в работу механизмов рынка и привела к завышенным ценам на новостройки из-за искусственной стимуляции спроса и повышения цен.

В «ИНКОМ-Недвижимости» ожидают перетекание большой части клиентов с первичного рынка на вторичный и предполагают, что для удержания покупателей застройщики будут снижать стоимость новых квартир. При этом подешевеет и «вторичка» — в этом сегменте также будут «биться за своего покупателя». Впоследствии благодаря этому стоимость жилья будет двигаться в сторону адекватных значений, убежден Шлома.

Специалист отметил, что избежать падения спроса и на новую, и на готовую недвижимость не удастся. «В любом случае условия для ипотечных заемщиков будут хуже, чем они были раньше, значит, и количество ипотечных сделок уменьшится», — заключил Шлома. По его мнению, льготная ипотека в каком-то виде будет существовать, так как в ней нуждаются некоторые категории заемщиков.

В декабре в Минфине сообщили, что еще не приняли окончательного решения по поводу отмены или продления программы льготной ипотеки. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент этот вопрос обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.