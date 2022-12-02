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18:47, 2 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего начальника отдела ГИБДД на Кубани осудили на пять лет за взятки

На Кубани экс-начальник отдела ГИБДД получил 5 лет за взятки в 2 млн рублей на посту ДПС

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края Илье Макаренко по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейский признан виновным в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением и систематическом получении взяток в составе организованной группы. Он осужден на пять лет в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Также суд лишил его права занимать должности на госслужбе.

Следствие и суд установили, что Макаренко и его коллеги с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года на территории Краснодарского края наладили коррупционную схему, получая денежное вознаграждение за не привлечение к ответственности водителей транспорта, проезжающего мимо стационарного поста ДПС «Успенский», по выявляемым административным и уголовным деяниям.

Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество Макаренко — земельный участок и жилой дом — на общую сумму 2,7 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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