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12:59, 2 декабря 2022Мир

В Индонезии введут уголовное наказание за секс вне брака и богохульство

В Индонезии рассмотрят введение наказания за секс вне брака и богохульство 15 декабря

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Парламент Индонезии 15 декабря проголосует за принятие нового уголовного кодекса, в котором предусмотрено наказание за секс вне брака, супружескую измену, богохульство против Ислама и оскорбление президента страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиаридж рассказал, что новый уголовный кодекс разрабатывался десятилетиями и с упором на «соответствие индонезийским национальным ценностям». Отмечается, что новый кодекс будет применяться не только к гражданам страны, но и к иностранцам, что вызвало споры в бизнес-кругах о том, какой вред нанесет новый кодекс для туристического имиджа страны.

В 2019 году парламент уже предпринял попытку рассмотреть введение кодекса, но эта инициатива вызвала бурную реакцию светского общества Индонезии, которая привела к общенациональным протестам. Противники инициативы отмечают, что принятие нового кодекса ограничит гражданские права и усилит дискриминацию женщин, а также религиозных и сексуальных меньшинств.

В новом уголовном кодексе также предусмотрена криминализация абортов (за исключением жертв изнасилования), лишение свободы за «черную магию», и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии.

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Виктория Кондратьева
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