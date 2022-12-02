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17:30, 2 декабря 2022Бывший СССР

В Днепропетровске опровергли информацию о дыме из-за взрыва

Мэр Днепропетровска Филатов заявил, что дым в городе был результатом охлаждения кокса

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Мэр Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о дыме из-за взрыва в городе. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, дым, снимки которого публиковались в Telegram-каналах, исходил не с места предполагаемого взрыва, а был «результатом охлаждения кокса уважаемыми металлургами». «Так совпало», — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске произошли взрывы и была объявлена воздушная тревога. Отмечалось также, что сигналы тревоги звучали в Полтавской и Харьковской областях Украины.

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Алевтина Запольская
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