В Днепропетровске опровергли информацию о дыме из-за взрыва

Мэр Днепропетровска Филатов заявил, что дым в городе был результатом охлаждения кокса

Мэр Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о дыме из-за взрыва в городе. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, дым, снимки которого публиковались в Telegram-каналах, исходил не с места предполагаемого взрыва, а был «результатом охлаждения кокса уважаемыми металлургами». «Так совпало», — подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске произошли взрывы и была объявлена воздушная тревога. Отмечалось также, что сигналы тревоги звучали в Полтавской и Харьковской областях Украины.