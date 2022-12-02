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09:29, 2 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за избиение до смерти пожилой матери из-за алкоголя

В Астраханской области осудят сына, избившего до смерти 81-летнюю мать во время ссоры

Фото: Яндекс.Карты

В Астраханской области суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя об убийстве 81-летней матери. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 3 сентября фигурант вернулся домой пьяный и поссорился из-за этого с матерью. Тогда он избил ее кулаками по голове. Потерпевшая ушла спать в комнату, однако утром скончалась. Сын вызвал скорую помощь и рассказал о смерти родственницы, но врачи установили, что пенсионерка погибла от черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

Ранее стало известно, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.

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Екатерина Власова
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