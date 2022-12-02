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19:52, 2 декабря 2022Мир

Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях

Представитель МИД Захарова прокомментировала штраф «Дождя» в Латвии словами о предателях

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) в «сдаче» ведущего Алексея Коростелева и назвала сотрудников предателями. Цитата приводится в ее Telegram-канале.

«Каминг-аут с размещением гей-символики канал тоже не спас? Вот это обидно, честное слово. Понимаю, что есть вариант конвертировать разноцветную Ж в "первый канал гендерных новостей". Но кого сейчас этим удивишь», — прокомментировала она. Захарова закончила свой пост словами о том, что «предателей нигде не любят».

Служба государственной безопасности Латвии начала расследование из-за слов Коростелева, который в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне боевых действий на Украине, которой занимаются сотрудники канала. После этого латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Руководство приняло решение уволить Коростелева.

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Виктория Кондратьева
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