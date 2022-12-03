Российской нефти предрекли стабильный спрос

Посольство в США заявило о спросе на российскую нефть даже после введения потолка цен

Установленный странами Запада потолок на российскую нефть не снизит спрос на ее. Об этом заявили в посольстве России в США, передает ТАСС.

В дипмиссии отметили, что внедрение ценового лимита означает перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков, и теперь ни одна страна не застрахована от аналогичных действий по политическим причинам в отношении своей экспортной продукции.

Посольство также предупредило, что результатом введения потолка цен на нефть станут усиление неопределенности и рост издержек для потребителей сырья.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.