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05:59, 3 декабря 2022Мир

Российской нефти предрекли стабильный спрос

Посольство в США заявило о спросе на российскую нефть даже после введения потолка цен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Установленный странами Запада потолок на российскую нефть не снизит спрос на ее. Об этом заявили в посольстве России в США, передает ТАСС.

В дипмиссии отметили, что внедрение ценового лимита означает перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков, и теперь ни одна страна не застрахована от аналогичных действий по политическим причинам в отношении своей экспортной продукции.

Посольство также предупредило, что результатом введения потолка цен на нефть станут усиление неопределенности и рост издержек для потребителей сырья.

3 декабря страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

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Марина Совина
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