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23:58, 3 декабря 2022Россия

Шойгу рассказал о гостеприимстве Лукашенко к российским военным

Шойгу: в Белоруссии российские военные из совместной группировки чувствуют себя как дома
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилагает большие усилия, чтобы российские военные в составе совместной региональной группировки войск чувствовали себя в республике как дома. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в Минске, передает РИА Новости.

«Они действительно чувствуют себя здесь как дома», — заверил глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, гостеприимный народ и белорусские военные также помогают российским бойцам, способствуют «большой выучке, большому боевому слаживанию».

«Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента», — заключил российский министр.

Ранее Лукашенко на встрече с Шойгу заявил, что ни Украина, ни Запад не готовы к переговорам с Россией. Он также сообщил, что российские и белорусские военные проходят военную подготовку как единая армия, чтобы Союзное государство «могло отразить любую агрессию».

Марина Совина
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