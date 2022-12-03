Шойгу рассказал о гостеприимстве Лукашенко к российским военным

Шойгу: в Белоруссии российские военные из совместной группировки чувствуют себя как дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилагает большие усилия, чтобы российские военные в составе совместной региональной группировки войск чувствовали себя в республике как дома. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в Минске, передает РИА Новости.

«Они действительно чувствуют себя здесь как дома», — заверил глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, гостеприимный народ и белорусские военные также помогают российским бойцам, способствуют «большой выучке, большому боевому слаживанию».

«Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента», — заключил российский министр.

Ранее Лукашенко на встрече с Шойгу заявил, что ни Украина, ни Запад не готовы к переговорам с Россией. Он также сообщил, что российские и белорусские военные проходят военную подготовку как единая армия, чтобы Союзное государство «могло отразить любую агрессию».

