WarGonzo опубликовало кадры отбитого бойцами «Сомали» наступления ВСУ на Пески

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на село Пески, оно было отбито силами бойцов «Сомали» при поддержке «Спарты». Кадры публикует Telegram-канал WarGonzo.

Указывается, что ВСУ предприняли неудачную попытку массированной атаки на позиции российских военных на авдеевском направлении.

26 ноября танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали, как проходит их работа по позициям противника на авдеевском направлении. Оператор БПЛА добавил, что украинские войска отошли за Опытное, куда периодически заходит бронетехника.

В ноябре боец отдельного штурмового батальона «Сомали» в составе вооруженных сил Донецкой народной республики с позывным Мустафа снял на видео тяжелейший штурм поселка Пески. При этом автор видео был трижды ранен в этом бою, в том числе в глаз.