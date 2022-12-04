Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители рублями

В Минфине Белоруссии заявили, что Минск будет платить за энергоносители из РФ рублями

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск в будущем году продолжит рассчитываться российскими рублями за получаемые из России энергоносители. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1», передает ТАСС.

По его словам, стране выгодно платить российскими рублями. «Выручка у нас формируется в российских рублях. Поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет», — отметил Селиверстов.

Глава Минфина добавил, что Минск рассчитывается российскими рублями не только за энергоносители, но и по долговым обязательствам. «Схема остается, она вполне комфортная, и она нас устраивает», — подчеркнул он.

23 марта президент страны Владимир Путин потребовал от Европы платить за трубопроводный российский газ в рублях. Позднее правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата.