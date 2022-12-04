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21:29, 4 декабря 2022Бывший СССР

На Украине предупредили об отключениях света на следующей неделе

ДТЭК предупредила о стабилизационных отключениях света в ряде регионов Украины с 5 декабря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская энергетическая компания ДТЭК предупредила жителей о том, что в ряде регионов страны на следующей неделе будут произведены стабилизационные отключения света. Отмечается, что данные меры ожидаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области с 5 декабря возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной», — сказано в сообщении компании.

В ДТЭК рассказали, что приложат все возможные усилия для того, чтобы отключений электроэнергии было как можно меньше, призвав украинцев не нервничать в сложившейся ситуации.

Ранее руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации (КГГА) Наталья Вишневская заявила, что медучреждения Украины должны прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и угрозы работы «в экстремальных условиях» до неопределенного срока — при отключении света, воды и тепла.

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Марина Совина
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