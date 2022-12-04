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16:07, 4 декабря 2022Бывший СССР

В дом блогера с Украины швырнули коктейлем Молотова в Латвии

В Латвии в дом блогера с Украины Софьи Стужук и ее семьи бросили коктейль Молотова

На дом популярного украинского блогера Софьи Стужук совершили нападение в ночь на воскресенье, 4 декабря, — в здание швырнули коктейль Молотова. В тот момент в здании находились пятеро детей, рассказала женщина в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала видео с камер наблюдения, судя по которым, нападение произошло около трех часов ночи по местному времени. По словам Стужук, было как минимум два броска, после чего неизвестный мужчина убежал. В это время, помимо самой Софьи, в доме находились ее родственники и пятеро детей.

Как отмечает Telegram-канал Baza, Софья переехала в Латвию весной и вышла замуж за гражданина этой страны. Свой отъезд она объяснила тем, что не до конца согласна с политикой украинских властей. В результате ей стали приходить угрозы в соцсетях, а латвийский адрес Стужук опубликовали в открытом доступе.

Виктория Кондратьева
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