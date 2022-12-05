Питавшийся на 10 тысяч килокалорий в день мужчина похудел и стал бодибилдером

Съедавший по 15 порций арахисового масла в день житель США стал бодибилдером

Питавшийся на 10 тысяч килокалорий ежедневно житель Мичигана, США, раскрыл секрет своего похудения и дал совет желающим сбросить вес. Историю о том, как страдавший от ожирения мужчина стал бодибилдером, публикует Daily Mail.

По словам 31-летнего Дэвида Родена, он вырос в любящей семье, но, несмотря на хорошую атмосферу дома, у него сформировались нездоровые отношения с едой. Будучи подростком, Роден очень много играл в видеоигры и параллельно поедал большое количество высококалорийных и жирных продуктов.

Американец съедал по 15 порций арахисового масла каждый день в качестве перекуса и не отказывал себе ни в каких лакомствах. Со временем он стал весить около 180 килограммов, что негативно сказалось на его здоровье: Родену диагностировали преддиабетное состояние и гипертонию.

Помимо проблем со здоровьем Дэвид страдал от низкой самооценки. Сверстники издевались над ним из-за лишнего веса, а девушки отвергали его и отказывались от свиданий. В какой-то момент Роден устал от этого и твердо решил изменить жизнь. Он начал вводить новые здоровые привычки, читать книги по саморазвитию и прислушиваться к своим истинным желаниям.

Чтобы преуспеть в похудении, американец разделил большую цель скинуть 90 килограммов на маленькие: он решил сбрасывать по одному килограмму в неделю и хвалить себя за достижение промежуточных результатов. Он заранее готовил еду на четыре дня вперед и запасался здоровыми перекусами. При этом дважды в неделю Дэвид разрешал себе полакомиться чем-то вкусным в компании друзей.

Сначала Роден делал кардиоупражнения для сжигания жира. Когда вес снизился, он увлекся пауэрлифтингом, которым занимается и по сей день. Тем, кто хочет похудеть, он советует сосредоточиться не на диетах, а на изменении образа жизни. «Вы должны понимать, что меняетесь на всю оставшуюся жизнь», — предупредил он.

Дэвид рекомендовал сфокусироваться на дефиците калорий, увеличить потребление белка и выбрать подходящий вид спорта, который не вызывает отвращения. В заключение он предложил праздновать даже самые незначительные достижения и поддерживать себя на пути перемен.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании набрала вес в браке из-за привычек мужа, затем похудела на 20 килограммов, развелась и обрела счастье в отношениях с новым мужчиной. «Моего нового партнера зовут Мэттью. Я нашла его, потому что у меня появилась уверенность в себе. Я перестала занижать свои ожидания и четко осознала, какого именно мужчину хочу видеть рядом с собой», — призналась она.