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19:35, 15 ноября 2022Из жизни

Похудевшая на 20 килограммов женщина развелась с мужем и обрела счастье

Daily Mail: британка похудела на 20 килограммов, развелась с мужем и обрела счастье

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании набрала вес в браке из-за привычек мужа, затем похудела на 20 килограммов, развелась и обрела счастье в отношениях с новым мужчиной. О том, как с помощью изменения рациона ей удалось сбросить вес, пишет Daily Mail.

44-летняя многодетная мать Мелани Сондерс встретила будущего супруга, когда ей был 21 год. До брака она была активной, деятельной, правильно питалась и следила за фигурой, но замужество все изменило. По словам Сондерс, ее теперь уже бывший муж обожал заказывать готовую еду и мало двигался. «Я приняла этот образ жизни и, как следствие, сильно поправилась. На пике я весила 93 килограмма, и тогда я поняла, насколько недовольна своей жизнью», — вспоминает женщина.

Тогда британка решила вернуться к привычному образу жизни: она изменила рацион и начала заниматься спортом. До диеты Сондерс завтракала тостом с маслом, по выходным обедала в пабе, а по будням доедала остатки от ужина. На ужин она чаще всего ела пиццу или чесночный хлеб. Теперь она завтракает низкоуглеводным хлебом с беконом, обедает салатом с ветчиной и ужинает мясной запеканкой с овощами.

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Старания британки принесли плоды, и она начала худеть. Пропорционально успехам Сондерс росло недовольство ее мужа. Мужчина не хотел ничего менять, и ему не нравилось, что жена больше не живет по его правилам. В конце концов спустя 19 лет совместной жизни пара приняла решение о разводе.

Проанализировав свой брак, Мелани поняла, что пыталась заесть неудовлетворенность отношениями. После развода она стала еще больше заботиться о себе: купила дом, начала наряжаться, исполнила давние мечты и вскоре встретила новую любовь. «Моего нового партнера зовут Мэттью. Я нашла его, потому что у меня появилась уверенность в себе. Я перестала занижать свои ожидания и четко осознала, какого именно мужчину хочу видеть рядом с собой», — призналась Сондерс.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии сбросила 27 килограммов и сэкономила 80 тысяч австралийских долларов (три миллиона рублей) на продуктах за год. «Мне важно быть для детей примером. Мне нравится, что они видят во мне уверенную в себе, общительную и здоровую маму», — заключила она.

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Алиса Дмитриева
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