Умер актер «Твин Пикса» Аль Штробель

Актер «Твин Пикса» Аль Штробель скончался на 84-м году жизни

На 84-м году жизни скончался американский актер, исполнивший роль Филиппа Майкла Джерарда в сериале «Твин Пикс», Аль Штробель. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера шоу «Твин Пикс» Сабрину Сазерленд.

Артист умер 1 декабря. «Мне грустно сообщать, что Аль Штробель скончался прошлой ночью. Я очень любила его», — написала Сазерленд в соцсети. Причины и обстоятельства смерти актера не раскрываются.

В 1990-1991 году Штробель принял участие в съемках первых двух сезонов «Твин Пикса». Он также снялся в полнометражной картине «Твин Пикс: Сквозь огонь» в 1992-м и продолжении сериала в 2017-м.

Ранее стало известно, что на 57-м году жизни скончался актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке.