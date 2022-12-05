Прокуратура начала проверку по факту осквернения Вечного огня в Анапе

Прокуратура начала проверку после осквернения подростками мемориала Вечный огонь в Анапе

В Краснодарском крае началась проверка по факту осквернения двумя несовершеннолетними мемориала Вечный огонь в Анапе. Об этом заявила прокуратура региона.

«Прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны — Вечный огонь», — говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, нарушители, которыми являются двое подростков 15 и 17 лет, в марте этого года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению родителями своих обязанностей по воспитанию детей, говорится в публикации.

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены две девушки, сидящие рядом на мемориале. Одна из них, которая выступает в роли оператора, подкуривает сигарету от пламени Вечного огня, нецензурно выражается, а также предлагает помочиться на памятник.

В октябре сообщалось, что в Ивановской области была задержана пьяная местная жительница, пытавшаяся потушить Вечный огонь в областном центре. Уточнялось, что своими действиями нарушительница повредила элемент, который обеспечивает постоянное горение огня.