В Молдавии сообщили о сбоях в энергосистеме

«Молдэлектрика» сообщила о сбоях в энергосистеме Молдавии и возможных отключениях света

В Молдавии наблюдаются сбои в энергосистеме, возможны отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщило государственное предприятие «Молдэлектрика», передает РИА Новости.

Отмечается, что из разных районов республики поступают сообщения о мигающем свете.

Ранее в нескольких областях Украины начались перебои с электричеством и водоснабжением после ракетных атак. В частности, в Одессе были обесточены все насосные станции и резервные линии, в городе нет воды.