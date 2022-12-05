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16:14, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии сообщили о сбоях в энергосистеме

«Молдэлектрика» сообщила о сбоях в энергосистеме Молдавии и возможных отключениях света

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Молдавии наблюдаются сбои в энергосистеме, возможны отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщило государственное предприятие «Молдэлектрика», передает РИА Новости.

Отмечается, что из разных районов республики поступают сообщения о мигающем свете.

Ранее в нескольких областях Украины начались перебои с электричеством и водоснабжением после ракетных атак. В частности, в Одессе были обесточены все насосные станции и резервные линии, в городе нет воды.

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Алевтина Запольская
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