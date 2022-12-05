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10:19, 5 декабря 2022Мир

Италия приютила неофициальную полицию Китая

Guardian: Италия приютила 11 китайских полицейских участков для наблюдения за диссидентами

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Италия приютила неофициальные полицейские участки из Китая, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад испанской группы Safeguard Defenders по защите гражданских прав.

Уточняется, что в Италии действуют 11 таких участков, в то время как по всему миру было зафиксировано более 100 подобных пунктов. В частности, китайские власти используют Милан в качестве европейского полигона для испытания полицейской стратегии по наблюдению за китайским населением за рубежом и принуждению диссидентов к возвращению на родину.

По данным мадридской организации, подобные участки находятся в Канаде, Германии, Нидерландах, а также в Сербии и других странах. По словам китайских представителей, эти офисы являются всего лишь «станциями обслуживания» для помощи китайским гражданам касательно бюрократических процедур, например, продления паспорта или водительских прав.

«Мы отслеживаем китайские данные и в апреле столкнулись с информацией от министерства общественной информации, которая показала, что 210 тысяч китайцев были убеждены вернуться всего за один год», — сказала Лаура Харт, директор Safeguard Defenders.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) продлил санкции за нарушение прав человека против 14 физлиц, в том числе против граждан России и Китая. Уточняется, что им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в ЕС замораживаются.

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Анастасия Заикина
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