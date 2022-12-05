Италия приютила неофициальную полицию Китая

Guardian: Италия приютила 11 китайских полицейских участков для наблюдения за диссидентами

Италия приютила неофициальные полицейские участки из Китая, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад испанской группы Safeguard Defenders по защите гражданских прав.

Уточняется, что в Италии действуют 11 таких участков, в то время как по всему миру было зафиксировано более 100 подобных пунктов. В частности, китайские власти используют Милан в качестве европейского полигона для испытания полицейской стратегии по наблюдению за китайским населением за рубежом и принуждению диссидентов к возвращению на родину.

По данным мадридской организации, подобные участки находятся в Канаде, Германии, Нидерландах, а также в Сербии и других странах. По словам китайских представителей, эти офисы являются всего лишь «станциями обслуживания» для помощи китайским гражданам касательно бюрократических процедур, например, продления паспорта или водительских прав.

«Мы отслеживаем китайские данные и в апреле столкнулись с информацией от министерства общественной информации, которая показала, что 210 тысяч китайцев были убеждены вернуться всего за один год», — сказала Лаура Харт, директор Safeguard Defenders.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) продлил санкции за нарушение прав человека против 14 физлиц, в том числе против граждан России и Китая. Уточняется, что им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в ЕС замораживаются.