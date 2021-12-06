ЕС продлил санкции за нарушение прав человека против граждан России и Китая

Совет ЕС продлил до 2022 года санкции за нарушение прав человека против 14 физлиц

Совет Европейского союза (ЕС) продлил до декабря 2022 года санкции за нарушение прав человека против 14 физлиц, в том числе против граждан России и Китая. Сообщение об этом опубликовано на сайте комиссии.

«Санкции по-прежнему будут применяться ко всем перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего, в результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица», — говорится в заявлении.

Всем, попавшим в данный список, запрещен въезд на территорию Евросоюза, их банковские счета в ЕС замораживаются. Юридическим лицам запрещен доступ к инвестициям и кредитованию в странах ЕС.

В марте Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека. Позже стало известно, что под ограничения попали двое силовиков из Чечни: вице-премьер республики, командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов и экс-начальник полиции в городе Аргун Аюб Катаев. Их обвиняют в нарушении прав человека в мире, в том числе в «преследовании чеченских представителей ЛГБТ».