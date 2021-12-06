ЕС продлил санкции за нарушение прав человека против граждан России и Китая

Совет Европейского союза (ЕС) продлил до декабря 2022 года санкции за нарушение прав человека против 14 физлиц, в том числе против граждан России и Китая. Сообщение об этом опубликовано на сайте комиссии.
«Санкции по-прежнему будут применяться ко всем перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего, в результате чего в списке будет в общей сложности 14 физических и четыре юридических лица», — говорится в заявлении.
Всем, попавшим в данный список, запрещен въезд на территорию Евросоюза, их банковские счета в ЕС замораживаются. Юридическим лицам запрещен доступ к инвестициям и кредитованию в странах ЕС.
В марте Совет министров иностранных дел ЕС утвердил санкции против 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека. Позже стало известно, что под ограничения попали двое силовиков из Чечни: вице-премьер республики, командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов и экс-начальник полиции в городе Аргун Аюб Катаев. Их обвиняют в нарушении прав человека в мире, в том числе в «преследовании чеченских представителей ЛГБТ».