В Варшаве раскритиковали заявления Макрона о гарантиях безопасности для России

В Польше сочли рискованными слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, сочтя их рискованными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция французского лидера может поощрить президента России Владимира Путина к нежелательным для европейской стороны действиям. «Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться к предыдущей политике в отношении России», — отметил Мюллер.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «после выхода России с территорий Украины» европейские страны не должны возвращаться к прежней политике в отношении России. «Мы предостерегаем Европу от такого подхода», — заключил он.

Со скептицизмом и критикой восприняли заявления Макрона в Германии и Финляндии. Так, внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид заявил, что «слова Макрона удивляют». Он добавил, что НАТО никогда не угрожала России, но посредством Основополагающего акта Россия — НАТО были созданы общие рамки для обсуждения вопросов безопасности. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Россия «должна сначала гарантировать, что она не нападет на других».

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.