В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России

Экс-премьер Финляндии раскритиковал Макрона за слова о гарантиях безопасности для РФ

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении гарантий безопасности для России. Об этом сообщает Euractiv.

«Единственные гарантии безопасности, на которых мы должны сосредоточиться, по сути, нероссийские. Россия должна сначала гарантировать, что она не нападет на других. Только тогда мы сможем начать дискуссию о европейской безопасности», — ответил экс-премьер французскому политику.

Кроме того, с ним согласился глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, высказавший слова поддержки украинской стороне.

Ранее Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к россйиским границам.