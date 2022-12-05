Россиянину дали 11,5 года за кражи и убийство сокамерника в СИЗО из-за мыла

Под Калининградом дали 11,5 года мужчине, задушившему простыней сокамерника из-за мыла

В Калининградской области суд приговорил к 11,5 года лишения свободы 33-летнего местного жителя за убийство 52-летнего сокамерника и кражи. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство»), 158 («Кража») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 3 марта осужденный похитил велосипед у дома на улице Зои Космодемьянской. 8 марта он пришел в подъезд дома на улице Суворова и снова украл велосипед, а в апреле забрал из хозпостройки бензопилу и горюче-смазочные материалы, а затем поджег здание. Фигуранта задержали и поместили в следственный изолятор ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по региону. Там 19 мая он поссорился с подследственным из-за того, что тот якобы украл мыло. Тогда россиянин задушил соседа простыней.

Отмечается, что вину осужденный полностью признал.