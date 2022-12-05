В России выявили 5667 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5667 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 623 268. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 6598.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (968), Петербурге (807) и Свердловской области (314). Меньше всего — в Туве и Ненецком округе (по 1 случаю), а также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Сахалинской области, Тамбовской области и в Смоленской области (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 585. За этот же период 4647 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 023 627.

За сутки умерли 52 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 283 человека.