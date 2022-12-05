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19:33, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

В США раскрыли масштаб поддержки России в мире

Newsweek: большинство стран не хотят разрывать отношения с РФ из-за конфликта на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Обозреватель из США Дэниель Депетрис раскрыл масштаб поддержки России в мире. В колонке для издания Newsweek он заявил, что большинство стран не хотят разрывать отношения с Москвой из-за конфликта на Украине.

«Это правда, что все больше стран за пределами Запада недовольны экономическими издержками, связанными с боевыми действиями [на Украине], но также верно и то, что большая часть мира не хочет разрывать связи с Москвой. (...) Факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать», — написал обозреватель.

Депетрис обратил внимание, что в Латинской Америке выступают за мирное урегулирование конфликта, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет.

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Олег Давыдов
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